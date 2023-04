Foto: Reprodução Arteris Litoral Sul

As rodovias paranaenses amanheceram o último dia do feriado de Tiradentes sem filas, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há fila na Serra do Mar na BR-277, que liga a capital ao litoral paranaense. Também não há filas por enquanto BRs 376 e 116, segundo a concessionária que administra os trechos, a Arteris Litoral Sul.