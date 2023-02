No primeiro sábado de março, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba e as associações do Programa Ecocidadão retomam os mutirões de recolhimento em parques e praças da cidade. Foto: Divulgação (arquivo)

Em casa nesse feriadão de Carnaval? Que tal aproveitar para juntar os aparelhos eletrônicos estragados e cabos fora de uso para o descarte correto? No primeiro sábado de março, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba e as associações do Programa Ecocidadão retomam os mutirões de recolhimento em parques e praças da cidade.

Os equipamentos também podem ser levados aos Ecopontos Mistos, que funcionam normalmente ao longo do feriado, das 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto no domingo.

Podem ser levados computadores, geladeiras, smartphones, fornos elétricos, micro-ondas, aparelhos de som, ventiladores, desumidificadores, torradeiras, batedeiras, aspiradores, mixers, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, tablets, notebooks, impressoras, carregadores de celular, entre outros.

A gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Leila Maria Zem, reforça que levando os eletroeletrônicos aos mutirões e ecopontos elimina-se o risco de descarte incorreto. “Em aterros sanitários ou bota-fora irregulares, os compostos químicos podem contaminar o solo e os lençóis freáticos”, explica.

No ICI

Continua disponível o recolhimento do material, também, no Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), no Cabral. Neste caso, o recolhimento é para o material separado pelos funcionários do local e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e pelos moradores da primeira quadra da Rua São Pedro, onde fica o ICI.

Quem faz o recolhimento é a Associar, do Ecocidadão, todas as primeiras sextas-feiras do mês.

Mais informações sobre o descarte correto de resíduos e os serviços disponíveis estão no site coletalixo.curitiba.pr.gov.br e no site da Família Folhas.