Arteris

As rodovias que ligam o Litoral de Santa Catarina, as praias do Paraná, São Paulo e o Interior do Paraná à capital paranaense apresentam filas e lentidão na noite deste domingo (9). Na BR-277, em Campo Largo, sentido Curitiba, a fila chegava a 15 quilômetros por volta das 20 horas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),

Devido ao fluxo intenso de veículos, há lentidão nos seguintes pontos, segundo a PRF:

Em Mandirituba, na BR-116 no km 150 sentido Curitiba – 7 km de lentidão

Em Quitandinha, na BR-116, do km 162 a ao km 148, sentido São Paulo, alto fluxo de veículos

Em Araucária, BR 476 km 156 sentido Curitiba- 4 km de lentidão

Em Campo Largo, na BR-277, km 123 sentido Curitiba – 15 km de lentidão

Em Morretes, na BR-277, km 33, sentido Curitiba – 4 km de lentidão



Em Guaratuba, na BR-376, km 672, sentido Curitiba – 2 km de lentidão e sentido Santa Catarina, 5 km de lentidão

Em Tijucas do Sul, na BR-376, no Km 644, pontos alternados de lentidão