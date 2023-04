Movimento na rodoviária de Curitiba já era grande na tarde de ontem (Valquir Aureliano)

O segundo feriado prolongado seguido deste período entre abril e início de maio, o de Tiradentes, comemorado nesta sexta-feira (21), vai movimentar uma vez mais as rodovias que cortam o Paraná e a Grande Curitiba. O fluxo de veículos deve aumentar até 32% no Estado.



A Concessionária Arteris Régis Bittencourt terá fluxo até 32% maior na BR-116 (entre São Paulo e Curitiba) neste feriado de Tiradentes. A previsão é que mais de 646 mil veículos passem pelo trecho da concessionária.



A Arteris Planalto Sul terá fluxo até 30% maior na BR-116 entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina. a previsão é que mais de 180 mil veículos passem pelo trecho



A Arteris Litoral Sul terá fluxo até 23% maior nos seus trechos de concessão (entre Curitiba/PR e Florianópolis/SC pelas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC).



O tráfego deve ser mais intenso a partir das 13h desta quinta, na saída para o feriado, na sexta entre 09h e 11h e no domingo, no retorno, a partir das 11h. a previsão é que mais de 980 mil circulem pelos trechos.



O feriado de Tiradentes deve aumentar em 35% o movimento na Rodoviária de Curitiba em relação aos dias normais e em 9% o registrado na mesma data no ano passado.



A previsão é de 19 mil embarques, principalmente na noite de quinta-feira e na manhã de sexta-feira. Outros 12 mil desembarques são esperados durante o feriado.



O Interior do Paraná é o principal destino das viagens, com 40% dos embarques; seguido pelo Litoral do Estado (22%); Santa Catarina (18%); São Paulo (12%); Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).



Operação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta quinta-feira, quando inicia a Operação Tiradentes 2023. A ação segue até o domingo com objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos quase quatro mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da PRF no Estado.



O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná também tem sua operação de fiscalização reforçada nos trechos de rodovias estaduais ao longo do feriado.