Feriado foi mais movimentado depois de dois anos (Divulgação/PMPR)

Nas operações realizadas no trânsito pela Polícia Militar em vias urbanas e nas rodovias estaduais do Paraná neste feriadão de Carnaval, foram registradas 1.463 infrações, sendo as principais por excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e embriaguez ao volante. Também foi feita a apreensão de 17 armas de fogo e de cerca de 28 quilos de drogas.



Além disso, 5.879 veículos foram abordados, sendo que 147 foram encaminhados ou recolhidos e 16 foram recuperados por estarem com alerta de furto ou roubo.



“Depois de dois anos sem esses eventos, era natural a participação massiva das pessoas. Por este motivo, fizemos o reforço policial com as equipes locais, equipes do Verão Maior Paraná e das unidades especializadas”, disse o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Sérgio Almir Teixeira.



Em trechos de rodovias federais, o feriado foi movimentado, mas relativamente normal para um feriado tão longo como o Carnaval. Entre os dias 17 e 22 de fevereiro (até meio-dia), as equipes da Arteris Planalto Sul, responsável pelo trecho da BR-116 entre Curitiba e Santa Catarina, prestaram 778 atendimentos, com 22 acidentes e sem mortes.



Em relação ao volume de tráfego, o movimento foi 0,5% maior do que o registrado em dias normais no acumulado.



No trecho da BR-116 entre Curitiba e São Paulo, foram 2.372 atendimentos. Para situações de acidentes, foram 191 acionamentos com registro de duas mortes.



Em relação ao volume de tráfego, o movimento foi 1,5% maior do que o registrado em dias normais no acumulado.