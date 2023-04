Luicilia Guimarães/SMCS

As comunidades polonesa e ucraniana de Curitiba fazem neste sábado, no Bosque do Papa e no Parque Tingui, respectivamente, a festividade da Benção dos Alimentos. A tradição cristã é mantida pelos descendentes dos povos eslavos que, no Sábado de Aleluia, levam cestas com alimentos para serem benzidos e depois consumidos no domingo de Páscoa. A Swieconka, como é denominada a Páscoa polonesa, começa às 14h No Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, a benção dos alimentos será às 15h, mas a festividade começa mais cedo, a partir das 10h, com barracas de venda de artesanato. Outra tradicional atração da Semana Santa são as apresentações do Ressurreto, o espetáculo de Páscoa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Apresentado desde 2008 na PIB Curitiba, o musical é feito pelo “Ministério Compromisso Adoração” e outros diversos ministérios da igreja. O “Ressurreto” acontece nos dias 7, 8 e 9 de abril, na sede da PIB Curitiba (Rua Bento Viana, 1200, Batel), com entrada gratuita.