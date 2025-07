Rio do Salto, em Palmeira, nos Campos Gerais (Foto: PMP/Divulgação)

As férias de julho chegaram e, para muitas famílias, o momento pede criatividade. Com o orçamento mais apertado e a alta dos preços em destinos turísticos tradicionais, cresce a busca por viagens curtas e acessíveis, principalmente aquelas que podem ser feitas de carro ou ônibus.

A boa notícia é que, a poucos quilômetros de Curitiba, há municípios que oferecem experiências completas, com cultura, lazer ao ar livre, gastronomia e tranquilidade. Dois exemplos são os municípios de Palmeira, nos Campos Gerais, e Lapa, na Região Metropolitana da capital paranaense.

As passagens de ônibus saindo de Curitiba para a Lapa custam a partir de R$ 39, e para Palmeira a partir de R$ 44. Os preços foram consultados no site ClickBus.

Palmeira: tradição, natureza e cafés coloniais

Localizada a cerca de 80 km de Curitiba, Palmeira é um destino que reúne o melhor da cultura rural, com paisagens naturais preservadas, influências da imigração europeia e uma gastronomia típica que encanta. Um dos lugares mais visitados do município é a Colônia Witmarsum, famosa nas redes sociais por suas paisagens instagramáveis e por preservar a herança cultural dos menonitas, grupo de origem alemã que fundou a colônia.

A região oferece atrativos para toda a família nas férias. Para os pequenos, o destaque é o Witmarzoo – Mini Fazenda, onde as crianças podem interagir com coelhos, cabras e vacas, além de curtir passeio de pônei, mini tirolesa e áreas ao ar livre. O espaço funciona aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h, com ingressos a R$ 35 para adultos e R$ 40 para crianças acima de um ano.

A gastronomia local também merece destaque. No restaurante Brathaus Witmarsum, os visitantes encontram carnes assadas e pratos típicos da culinária alemã. Já o Edits Kaffee Hof atrai pelo seu buffet colonial self-service, servido aos fins de semana, com valor de R$ 65 para adultos e R$ 35 para crianças de 5 a 11 anos.

Para quem aprecia cerveja artesanal, a Biergarten Usinamalte é parada obrigatória: o espaço une fábrica, bar, música ao vivo e uma ampla área verde. Outras opções charmosas incluem o Lavandário e Kafewitt, com cultivo de lavanda, sorvetes artesanais e café com tortas, e a Vinícola Witmarsum, que produz vinhos coloniais e geleias artesanais em um espaço perfeito para piqueniques em família.

Onde se hospedar em Witmarsum

A hospedagem na Colônia Witmarsum oferece conforto e boa estrutura para descansar nas férias. Os Chalés Schatz são ideais para famílias, com cozinha equipada, lareira, banheira e até bicicletas para passeios. Já a Pousada Wunderland conta com chalés e suítes, com diárias a partir de R$ 270.

Cachoeiras, trilhas e paisagens rurais no Cercado

A cerca de 35 quilômetros do centro de Palmeira, a região do Cercado atrai visitantes interessados em ecoturismo e contato com a natureza. A área é marcada pela agricultura familiar e pela presença de comunidades de descendentes de poloneses e ucranianos. Entre as opções de lazer está a Chácara Paraíso, que oferece chalés para hospedagem, camping, trilhas e acesso guiado a cachoeiras.

Entre as mais conhecidas está a Cachoeira do Lajeado, também chamada de Cachoeira do Paredão, com trilha curta e piscina rasa, ideal para banho. Para os mais aventureiros, a Cachoeira Fantasma exige uma caminhada longa e íngreme, mas recompensa com sua beleza e piscina funda. Já a Cachoeira da Fazenda das Almas, com mais de 40 metros de altura, fica em propriedade particular e pode ser visitada mediante agendamento. O local também abriga a nascente do Rio Tibagi.

Outro atrativo imperdível na região é o Recanto dos Papagaios, com 15 mil metros quadrados de área verde, piscinas naturais, banho de rio, trilhas, espaço para camping e chalés para quem deseja pernoitar. Confira aqui outras opções de passeios em Palmeira.

Lapa: um passeio pela história do Paraná

A cerca de 70 quilômetros de Curitiba, a Lapa oferece uma viagem no tempo. Fundada em 1769, é um dos municípios mais antigos do estado e tem sua história marcada pelo tropeirismo e pela Revolução Federalista. Além disso, ao caminhar por seu Centro Histórico, o visitante encontra ruas de paralelepípedo, casarões preservados e construções em estilo luso-brasileiro dos séculos XIX e XX.

A Lapa é conhecida por seus museus, muitos deles com entrada gratuita ou preços acessíveis. O Museu Histórico da Lapa é o principal deles e reúne objetos e documentos ligados ao Cerco da Lapa, de 1894. Um dos espaços mais impactantes é o cenário da morte do General Carneiro, preservado com peças originais, como sua marquesa, carabina, espada e até um lenço manchado de sangue. O ingresso custa R$ 10 e dá acesso também à Casa da Memória, ao Museu da Moda e ao Museu de Armas.

Outro espaço importante é a Casa Vermelha, considerada a primeira residência da cidade, construída em taipa e usada como armazém pelos tropeiros. Hoje, abriga o Museu dos Tropeiros, a sala da congada e o Centro de Artesanato Aloisio Magalhães. A visita é gratuita e o local preserva ainda um cedro centenário plantado em 1901.

Já o Museu da Moda apresenta um acervo com mais de cinco mil itens doados pelo estilista Nei Souza, incluindo 60 trajes completos que mostram a evolução da moda brasileira desde o período colonial até os anos 2000.

Veja aqui mais opções de pontos turísticos na Lapa.

Onde se hospedar na Lapa

Para quem deseja passar a noite na Lapa e explorar com calma, há opções para todos os bolsos. A Pousada Tropeira tem diárias a partir de R$ 170 para quartos individuais e R$ 290 para casais. A Pousada Solar da Lapa oferece acomodações entre R$ 165 e R$ 195 para uma pessoa e entre R$ 230 e R$ 265 para duas pessoas com café da manhã incluído. O Rick Hotel, Restaurante e Lanchonete é outra alternativa confortável, com diárias variando de R$ 210 a R$ 260, conforme o tipo de acomodação.