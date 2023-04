Com apoio da Prefeitura da Contenda, terá início na próxima quinta-feira, a 29ª Festa da Batata. A Viola Produções, quem promove o evento, retorna com uma das festividades mais tradicionais do município. Exposições, rodada de negócios, rodeio, shows nacionais e locais fazem parte da programação de cinco dias da festa.

A programação da festa terá início às 13h30, de quinta, com a Rodada de Negócios no Ginásio de Esportes. Grandes redes supermercadistas de Curitiba e região já confirmaram presença para a negociação direta com os produtores contendenses para o abastecimento das suas lojas.

Às 19h está prevista a abertura dos portões, enquanto que às 20h acontece a abertura oficial da 29ª Festa da Batata.