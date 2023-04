Divulgação

No próximo domingo (16), fiéis de várias partes do país participam, em Curitiba (PR), da X Festa da Misericórdia no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no centro da capital. A programação começa às 7h da manhã, com o Terço da Misericórdia, e termina com a procissão luminosa de Jesus, a partir das 19h, após a Santa Missa, que será presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti, fundador da Obra Evangelizar.

A Festa da Misericórdia é uma tradição católica que começou no ano de 2000 em todo o mundo, baseada em revelações feitas por Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska, da cidade polonesa de Plock, em aparição registrada em 1931. A celebração acontece no primeiro domingo depois da Páscoa.

A festividade está entre as mais importantes do calendário católico e terá, na programação da Associação Evangelizar É Preciso, um dia inteiro de pregação, música e orações com o Padre Reginaldo Manzotti. “A palavra misericórdia significa compaixão, solidariedade e comprometimento com os infortúnios do próximo. Um Jesus Misericordioso que nos leva a acolher, a amar e a se comprometer com a dor dos sofredores, desempregados e desesperados. Deus me deu esse carinho de poder, em meio ao meu sacerdócio, fazer a experiência de Sua misericórdia”, diz o fundador da Obra.

A programação da X Festa da Misericórdia será transmitida pela Rádio e TV Evangelizar. “É um dos eventos mais importantes do ano para a comunidade católica e teremos a transmissão pela televisão para todo o Brasil, alcançando desde os fiéis dos maiores centros urbanos do país até moradores das pequenas cidades, que acompanham a programação via satélite”, conta o diretor da TV Evangelizar, José de Melo.

Dentro da programação especial na Semana da Misericórdia, a TV fará, também, a transmissão ao vivo dos shows da banda de rock católico Rosas de Saron e de Thiago Brado, um dos maiores nomes da música católica contemporânea. As apresentações vão acontecer no sexta às 21h30 e sábado às 21h, respectivamente, no Santuário da Divina Misericórdia, no bairro Umbará. “Os shows serão transmitidos em tempo real para todo o Brasil. São nomes que estão entre os mais relevantes da música católica nacional e muito populares entre os jovens. Será uma oportunidade bem especial, para os telespectadores da TV Evangelizar, a de assistir aos dois shows completos”, conclui.

SERVIÇO

X Festa da Misericórdia | Domingo, dia 16/4

7h – Abertura

7h10 – Terço da Misericórdia com Padre Jorge Fortunato

9h – Santa Missa com Padre Jorge Fortunato

10h – Pregação com Padre Renato Redeson

11h – Santa Missa com Padre Reginaldo Manzotti

14h10 – Pregação com Padre José Carlos, de Brasília (DF)

15h – Terço de Jesus das Santas Chagas com Irmã Zélia Garcia

16h – Pregação com Padre Reginaldo Manzotti

17h – Adoração ao Santíssimo Sacramento com Padre Reginaldo Manzotti

18h – Santa Missa com Padre Reginaldo Manzotti

19h – Procissão luminosa

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, na Praça Senador Correia, 128 – Centro – Curitiba (PR)