Maringas Maciel/ Teatro Guaíra

Com mais de 350 atrações, o Festival de Curitiba divulga a programação oficial das mostras teatrais, eventos e programas culturais que acontecem entre os dias 27 de março e 9 de abril. Com nova curadoria, a 31ª edição do FTC contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia. Os ingressos estarão à venda a partir desta terça-feira no site oficial www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Mueller (Piso L3). Após três anos revogada pela pandemia, a Mostra Fringe volta à programação do Festival de Curitiba reestruturada. Com parte de sua programação gratuita e acessível a todos os públicos, a mostra ocupa teatros, praças, parques e ruas de Curitiba e Região Metropolitana, com mais de 280 espetáculos, produzidos por aproximadamente 1800 artistas e técnicos vindos de 12 estados do Brasil e de outros países.