Franklin de Freitas

O Festival de Curitiba está entrando no seu último fim de semana, paralelo às atrações da Semana Santa. Iniciado no dia 27 de março, o festival apresenta até o domingo dezenas de apresentações, ocuopando teatros e outros espaços culturais além das ruas da cidade, como um grande palco montado na Praça Santos Andrade.



O Festival de Curitiba tem mais de 40 atrações nas ruas de Curitiba e cidades vizinhas.

Na área cultural, o feriado ainda terá espaços importantes funcionando, como o Museu Oscar Niemeyer (MON). O MON terá funcionamento normal nos feriados do mês de abril: Sexta-feira Santa, Páscoa, e também no dia 21, Dia de Tiradentes.