(Franklin de Freitas)

Começa nesta segunda-feira (30) a 63ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. Com o tema “Viva o Folclore”, um dos mais tradicionais e longevos festivais folclóricos do Brasil se estende até 10 de julho, no grande auditório do Teatro Guaíra.

A abertura do Festival, às 20 horas, reserva a apresentação da Orquestra de Câmara de Curitiba. Realizado pela Associação Interétnica do Paraná (Aintepar), o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, durante onze dias, traz ao público 16 apresentações inéditas de danças, cantos e trajes típicos. Os países celebrados são Alemanha, Áustria, Bolívia, Brasil, Espanha, Grécia, Holanda, Itália, Japão, Polônia, Suíça e Ucrânia.

Os ingressos já estão disponíveis em https://festivalfolclorico.com.br/ . Idealizado e organizado por grupos folclóricos locais, o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná acontece desde 1959. Pela importante contribuição à cultura local, na década de 1980, o Governo do Paraná inseriu o Festival no calendário oficial do Estado.