(Valquir Aureliano)

Para quem mora em Curitiba, o segundo mês de 2023 começou com mais calor e chuva que na abertura do ano novo. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nos seis primeiros dias de fevereiro a média diária de chuva subiu 82,3% na comparação com janeiro, enquanto a temperatura média na capital paranaense teve alta de quase 5%, ganhando 1ºC a mais em relação ao mês anterior.

Começando pelos dados pluviométricos, ao longo de todo o mês de janeiro a estação do Inmet em Curitiba registrou a precipitação de 109,4 milímetros de chuva, o que dá uma média de 3,53 mm por dia. Já em fevereiro, em apenas seis dias, choveu 38,6 mm, com média diária de 6,4 mm. Em apenas seis dias, então, o volume de água precipitada já é equivalente a 35,3% do total de chuva no mês anterior, com a média diária registrando alta de 82,3%.

Já com relação à temperatura, a média diária subiu 4,98%, passando de 21ºC para 22,04ºC. Essa elevação ocorre, principalmente, por conta da elevação na média das temperaturas mínimas, que passaram de 17,36ºC em janeiro para 18,9ºC em fevereiro (variação de +8,84%). Já a média das temperaturas máximas cresceu 2,45%, saindo de 27,17ºC num mês para 27,83ºC no outro.

Para os próximos dias, a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) é que a capital paranaense siga registrando dias de muito calor, mas com menos chuva do que na primeira semana do ano.

Nesta terça-feira (7), por exemplo, já não choveu na cidade, enquanto a temperatura variou entre 17 e 25ºC. Para esta quarta-feira (8), a previsão é de temperatura máxima de 24ºC e temperatura mínima de 17ºC, com algumas pancadas de chuva no período da tarde e precipitação acumulada de 1,3 milímetros.

Na quinta-feira (9), o cenário deve ser parecido com o de quarta. Já a partir de sexta, aumenta a instabilidade, com pancadas de chuva e raios associados, principalmente a partir da tarde. Há, inclusive, risco elevado de ocorrerem temporais localizados na sexta-feira. As temperaturas, no entanto, permanecem elevadas, devendo recuar a partir apenas do final da próxima semana.