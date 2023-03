João Frigério

Fevereiro de 2023 foi bastante chuvoso em boa parte do Paraná. O avanço de várias frentes frias pelo Sul do Brasil, mais o ingresso de umidade e calor em diversos níveis da atmosfera desde a Amazônia, favoreceram o desenvolvimento de áreas e linhas de instabilidade sobre o Estado. As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Houve registro de muitas tempestades e alagamentos ao longo do mês: Cascavel (10/02); em Apucarana (10 e 11/02); em Paranaguá (15/02) e em Nova Laranjeiras (23/02). No dia 26/02 ventou forte também em vários municípios do sudoeste, oeste e noroeste paranaense.

A anomalia de chuva (diferença entre a chuva registrada e a média histórica) ficou positiva na maior parte do Estado, com valores acima dos 100 mm entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro. Na RMC e em parte do sudoeste a anomalia ficou negativa (entre 10 e 30 mm em algumas cidades).

A temperatura média ficou perto ou abaixo das médias históricas no Paraná em fevereiro/2023. Além do excesso de chuva, tivemos o avanço de uma onda de frio nos dias 18 e 19/02, com temperaturas mínimas bastante baixas nos setores oeste, sudoeste e sul do Estado (inclusive com recorde de frio para fevereiro em Cascavel e Foz do Iguaçu, por exemplo – dia 18/02). A menor temperatura do mês ocorreu em Palmas, com 7,7°C no dia 18/02. O maior valor de temperatura foi de 36,9°C, em São Miguel do Iguaçu (09/02).