Fiéis celebram São José com programação especial no Santuário Perpétuo Socorro em Curitiba

A Igreja Católica tem São José como Patrono Universal, homem justo, fiel, grande santo a quem Deus confiou a Família de Nazaré e esposo da Virgem Maria. Neste mês de março, a Igreja abre espaço dentro da Quaresma para celebrar a solenidade de São José no dia 19.

Para celebrar a festa de São José, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba/PR, está preparando uma programação especial para os fiéis e devotos no próximo domingo (19). Oração do terço de São José, rezado diante do único ícone existente no mundo de São José do Perpétuo Socorro, Missa Solene, bênção especial fazem parte da comemoração.

A programação especial, terá início às 14h40 com a oração do terço de São José, seguida da Missa Solene, às 15h. A celebração será presidida pelo missionário redentorista, Padre Sergio Lima, CSsR, vigário do Santuário, e também devoto e propagador da devoção a São José.

Esse ano a novidade da festa é a venda do “sonho de São José” um doce recheado de simbolismo e sabores especiais. Todo o valor arrecadado com a venda do “doce” – do patrono da Igreja, será revertido para as Obras Sociais e na manutenção do Santuário.

Confira a programação da Solenidade de São José no Santuário Perpétuo Socorro:

Domingo (19) Dia de São José

8h: Missa

9h: Missa

10h30: Missa

12h: Missa da Saúde

14h40: Oração do Terço de São José

15h: Missa Solene de São José

17h: Missa

18h: Missa

19h30: Missa

Neste dia, excepcionalmente, não teremos a Santa Missa das 14h devido a Solenidade de São José.

São José – Patrono Universal e modelo para as famílias

Em 1870, Papa Pio IX denominou São José como patrono universal da Igreja Católica. O Santo ganhou ainda mais destaque na Igreja após o Papa Francisco ter convocado o “Ano de São José”, de 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021. O período especial celebrou os 150 anos da declaração do esposo de Nossa Senhora como padroeiro da Igreja Católica.

Sobre São José do Perpétuo Socorro

Ícone

O ícone mosaico de São José do Perpétuo Socorro é único no mundo e sua devoção iniciou na cidade de Curitiba (PR), em 2021.

No Ano de São José, proclamado pelo Papa Francisco em 8 de dezembro de 2020 e encerrado em 2021, os missionários redentoristas pensaram em eternizar a data com algo que ficasse visível aos olhos de todos. E como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone, foram inspirados a retratar o esposo da Santíssima Virgem seguindo as mesmas características.

O trabalho foi executado pelas mãos do artista Eduardo Mourov, especialista em ícones bizantinos.

Devoção

Depois que a obra de arte foi apresentada aos fiéis, a devoção começou a se espalhar. Diversos grupos se formaram e uma comitiva começou a fazer peregrinações com o ícone nos hospitais, instituições, cemitérios e casas de família.

A devoção popular intitulou-o carinhosamente de “São José do Perpétuo Socorro”. E muitos são os relatos de graças alcançadas e testemunhos de fé atribuídos às orações e pedidos de intercessão diante da imagem iconográfica do Pai Adotivo de Jesus.

Serviço:

Fiéis celebram São José com programação especial no Santuário Perpétuo Socorro em Curitiba

Programação

19.03 I Festa de São José

8h, 9h, 10h30, 12h, 17h, 18h e 19h30 – Santa Missa (Neste dia, excepcionalmente, não teremos a Santa Missa das 14h devido a Solenidade de São José).

14h40 – Oração do Terço de São José

15h – Missa Solene de São José – presidida pelo padre Sergio Lima, CSsR

8h às 20h30 – Confissões

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR)

Informações: (41) 3253-2031