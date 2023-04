Foto: Robson Mafra

A Paróquia São Jorge, localizada no bairro Portão, em Curitiba, celebrou neste domingo (23) a Festa do Padroeiro. Após dois anos com tímidas comemorações, devido à pandemia, os fieis lotaram o local, que contou com missas festivas, bênção de carros e motoristas, além da venda do tradicional Bolo de São Jorge.

A venda do Bolo de São Jorge já se tornou tradição e movimentou a região, com a participação de devotos de todos os cantos da cidade. Os organizadores do evento estimam a produção aproximada de 4500 pedaços de bolo, com duas opções de recheio: doce de leite ou abacaxi com creme. Foram 1000 medalhas de São Jorge espalhadas no bolo.

O custo do bolo foi de R$ 7,00.

Paróquia São Jorge

Endereço: Rua Itacolomi, 1840 – Bairro: Portão, Curitiba (PR)

Contato: (41) 3308-3075

Facebook e Instagram: @paroquiasaojorgecuritib