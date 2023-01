DER-PR

Desde o meio-dia desta segunda-feira, 2 de janeiro, os caminhões voltaram a trefegar pelas BRs 376 e 277. Com isso, os veículos voltaram a formar filas nos pontos de desvios das estradas em virtude das quedas de barreiras e deslizamentos ocorridos no final do ano passado.

Nesta manhã de terça-feira, 3 de janeiro, a fila era de 61 quilômetros na BR-376, sentido Curitiba. A fila estava entre os kms 47, em Joinville (SC), e 668, em Guaratuba (PR), às 10h15, segundo os dados da Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho. No sentido contrário, eram 18 quilômetros, entre Tijucas do Sul e Guaratuba, ambos municípios do Paraná.

Já na BR-277, que liga a capital às praias paranaenses, sentido Curitiba, está o tráfego estava lento, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Um acidente na altura do km 31 complicou o trânsito nesta manhã.