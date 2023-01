Franklin de Freitas

As filas no retorno das praias para Curitiba neste domingo atingiram 26 quilômetros no início da tarde de hoje na BR-376 no sentido Curitiba, segundo informações da concessionária da rodovia. O congestionamento é agravado pela interdição parcial no km 668, provocado pelo deslizamento ocorrido no final do ano.

No sentido Santa Catarina, a fila é de 13 quilômetros.

Na BR-101 no sentido Porto Alegre, há lentidão no tráfego km 228 ao 233,5, em Palhoça, devido ao alto fluxo de veículos.

No sentido Curitiba, a lentidão ocorre entre os km 195 ao 190, em Biguaçu.

Na BR-277, no sentido Paranaguá-Curitiba, a fila é de 16 quilômetros. Já no sentido Paranaguá, o fluxo é lento na altura do km 42, onde há um desvio parcial por causa do deslizamento ocorrido no ano passado.

