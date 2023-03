Trânsito na BR-277: lentidão e bloqueios desde o final do ano passado (Franklin de Freitas)

Viajar por via terrestre, para quem mora em Curitiba, já é quase equivalente a se submeter a uma via crucis ou a realizar uma tarefa hercúlea. Isso porque desde o final do ano passado duas das principais rodovias que ligam a Capital com o litoral paranaense e catarinense, a BR-277 e a BR-376, convivem com recorrentes interdições (sejam elas totais ou parciais), o que provoca congestionamentos e torna as viagens mais longas e cansativas do que de costume.



Para se ter uma dimensão do problema, desde outubro do ano passado, quando houve uma queda de barreiras entre os dias 14 e 16 daquele mês em Morretes, com rochas e galhos sobre a rodovia, a BR-277 não tem o trânsito fluindo de maneira plena, com interdição parcial de pistas. Na BR-376 a situação é parecida e desde novembro do ano passado, quando foi registrado um deslizamento de terra no quilômetro 669 da estrada, em Guaratuba, no litoral do Paraná, a rodovia já precisou ser bloqueada sete vezes, segundo levantamento da Arteris Litoral Sul feito a pedido do Bem Paraná.



Somente nos últimos dias, por exemplo, tanto a BR-277 como a BR-376 precisaram ser bloqueadas totalmente. A primeira, por causa de rachaduras abertas na altura do quilômetro 33,5, em Morretes. A segunda, por conta do excesso de chuvas. Nesse mesmo período, a Estrada da Graciosa (PR-410) também chegou a ser fechada para o tráfego, após escorregamentos de terra atingirem o km 8 e o km 12, em locais que já estavam danificados desde o final do ano passado



Abaixo, você confere mais detalhes sobre o histórico de interdições nas BRs 277 (que liga Curitiba com o litoral do Paraná) e 376 (que conecta a Capital com Santa Catarina).



Sete bloqueios na BR-376 desde novembro do ano passado

Desde novembro de 2022, quando ocorreu um sinistro no Km 668,8 da BR-376, em Guaratuba, a concessionária Arteris Litoral Sul precisou tomar algumas medidas preventivas no trajeto da Serra do Mar. Entre essas medidas está o bloqueio feito preventivamente em razão, por exemplo, de altos índices de chuva acumulada, de modo a garantir a segurança de quem trafega pela rodovia. Com a interdição realizada nesta semana, entre o domingo e segunda-feira, já foram realizados no total sete bloqueios da BR-376, seis deles por conta de condições climáticas (incluindo o sinistro) e um deles devido a serviços de sinalização na pista.



A configuração do tráfego da rodovia também sofreu alterações desde novembro. Após o período de bloqueio total da pista por motivo do deslizamento, o trecho operou em pista simples até o dia 07 de dezembro 2022, quando a concessionária realizou obras de adequações e melhorias (por exemplo, com a criação de uma barreira de segurança que impede a movimentação de material sobre a pista em caso de deslizamentos).



Essa condição possibilitou uma nova configuração da rodovia, com uma faixa em cada sentido, e uma reversível que tinha seu sentido alterado para dar mais fluidez ao tráfego, conforme a necessidade. Os trabalhos da concessionária no local permanecem e, seguindo o cronograma de ampliação da capacidade, de modo a gerar mais agilidade nos deslocamentos (especialmente durante períodos de grande movimento), no dia 1º de fevereiro a concessionária liberou duas faixas em cada sentido da BR-376.



Na Serra do Mar, diversas obras de conteção seguem sendo realizadas, tanto no sentido sul como no sentido norte da pista. Para julho, há previsão de conclusão de alguns dos esforços que estão sendo empreendidos, o que permitirá a liberação do acostamento e terceira faixa no local (sentido norte).



“Vale lembrar que a concessionária realiza monitoramento constante do trecho concedido, especialmente os pontos na Serra da BR-376, podendo tomar medidas preventivas como bloqueios temporários para garantir a segurança na via”, destaca a Arteris Litoral Sul.



Entre idas e vindas, BR-277 testa a paciência do usuário

Já na BR-277, as primeiras interdições ocorreram ainda em outubro do ano passado, por conta da queda de barreiras entre os dias 14 e 16 daquele mês. As informações foram extraídas de alertas emitidos pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e de informações divulgados via Twitter pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), responsáveis por administrar a rodovia desde o final de novembro de 2021 (quando chegou ao fim o contrato de concessão da estrada implementada em 1997).



Já na primeira ocorrência, o trânsito chegou a ficar interrompido por algumas horas, mas depois passou a fluir pelas pistas sentido Curitiba, já que as pistas sentido Paranaguá continuavam bloqueadas. No final de novembro, porém, novamente a estrada foi interditada no sentido ao litoral, mais uma vez por causa de quedas de barreiras. A situação se repetiu ainda no mês seguinte, em 21 de dezembro, com novos deslizamentos de terra em pontos que já estavam danificados desde o mês anterior.



O ano de 2023, então, começou com uma faixa liberada em cada sentido da pista na via para o litoral, entre o km 41 e 42. Equipes do DNIT e do Governo do Estado atuavam na recuperação da rodovia, liberando mais uma faixa para o fluxo de veículos aos finais de semana, para reduzir o congestionamento de veículos.



Em fevereiro, com a proximidade do Carnaval, os trabalhos de recuperação da estrada foram intensificados, o que permitiu, durante o feriado, a liberação de três das quatro pistas da BR-277 (duas faixas sentido Curitiba e uma no sentido litoral). Com o fim da folia, os trabalhos recomeçaram e a faixa de descida foi novamente interrompida, em princípio até o dia 15 de março (quando estava prevista a liberação da terceira pista em definitivo).



Neste mês, quando a situação parecia estar finalmente melhorando, com vanço das obras do DNIT e do Governo do Estado, houve um afundamento de pavimento no km 33,5 no sentido litoral, em decorrência das chuas. A faixa da direita foi interditada inicialmente em 500 metros, disância que mais do que dobrou nos últimos dias. No final de semana, equipes do Departamento realizaram a instalação de tachões no eixo do desvio. As trincas maiores foram vedadas com massa asfáltica. Já as trincas menores foram fechadas com Grout (massa especial mais resistente). A vedação das trincas é uma medida preventiva necessária para evitar que não infiltre água das chuvas pelo pavimento e isso provoque mais danos ao aterro.



“Em relação ao afundamento, o DNIT salienta que os técnicos já iniciaram os levantamentos de topografia e devem realizar ensaios e sondagens do solo em diversos pontos do local. Após essa etapa, será elaborado estudo de alternativas para o projeto de contenção para definir a melhor solução de engenharia para resolver o problema”, afirma o DNIT.



Dnit avalia que novas rachaduras não referecem risco imediato

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avaliaram uma nova trinca longitudinal na ponte sobre o rio Pitinga, no quilômetro 28 na pista sentido Litoral da BR-277, que teria surgido na terça-feira. Após análise, constatou-se que, no local, há apenas desgastes do pavimento e uma trinca transversal no encabeçamento da ponte situada na pista crescente.



“Quanto à trinca transversal, tal patologia é comum em obras de arte (viadutos) que não possuem a chamada laje de transição. Pelo exposto, informamos que não foram identificadas, pelo DNIT, patologias neste momento que remetam à interdição completa ou parcial do km 28”, diz nota encaminhada pelo DNIT à imprensa. “Esclarecemos que a trinca do km 28 não possui qualquer ligação com o afundamento do km 33. Por fim, informamos que o DNIT dará início às obras do km 33 a partir desta quarta (hoje)”.



Na semana passada a BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná ficou fechada para o tráfego depois que rachaduras foram abertas no km 33,5. O fechamento foi na quarta-feira. No dia seguinte o trânsito foi retomado, mas em pista simples nos dois sentidos. Esses problemas nas rodovias que cortam a Grande Curitiba, especialmente entre Curitiba e o Litoral do Paraná e Santa Catarina, vêm desde o fim de 2022.