Divulgação

O Hospital do Rocio, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), não recebe mais pacientes com traumas e emergências encaminhadas por ambulâncias do Siate e Samu desde as 12 horas desta quinta (13). A medida foi tomada após o fim do contrato com o governo do Estado.

A partir de agora, as vítimas de acidentes em rodovias da região terão que ser levadas para outros hospitais da Grande Curitiba. A mudança preocupa as prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba e os demais hospitais que atendem traumas, porque eles já estariam trabalhando com capacidade máxima. Uma reunião entre secretários de Saúde da Região Metropolitana de Curitiba deve ser marcada nos próximos dias para discutir a questão. O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná (Femipa), Charles London, disse ao Bem Paraná que o fim do contrato emergencial com o Hospital do Rocio pode sobrecarregar outras instituições da região: “Essa sobrecarga será diluída por outros hospitais e podemos ter problemas, principalmente nesta época do ano quando começa a demanda maior de problemas respiratórios”.

Em relação aos atendimentos de emergência do Hospital do Rocio, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, em nota encaminhada à redação do Bem Paraná, que os procedimentos aconteceram em caráter provisório e excepcional, uma vez que não fazem parte da contratualização do hospital, durante um período de alta demanda em Curitiba que durou nove meses. “É válido reforçar ainda, que a Sesa gerencia o acesso dos pacientes que precisam de transferência de acordo com a demanda, por meio do Complexo Regulador e dos critérios de prioridade e gravidade de cada caso. O Paraná possui uma Central de Regulação de Leitos e uma ampla rede hospitalar onde são concentrados os pedidos de transferências de pacientes entre os serviços de saúde”, afirmou a Sesa na nota. Segundo a secretaria, está em reavaliação o processo de contratualização com o hospital. “Destacamos, ainda, que o Hospital do Rocio não se enquadra na categoria “porta-aberta”, sendo referenciado e, havendo a necessidade de atendimento para trauma, pode haver a regulação com atendimento a pacientes. Gostaríamos de reforçar, por fim, que não houve fechamento de leitos, tampouco diminuição de serviço, apenas uma readequação do fluxo de acesso ao hospital”.

O Hospital do Rocio recebia, em média, 20 pacientes de trauma por dia.