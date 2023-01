Arquivo Bem Paraná

As rodovias que ligam o Paraná ao litoral de Santa Catarina e Curitiba ao litoral do Paraná registraram filas praticamente durante toda a sexta (6) e nos dois sentidos. Por volta das 20h40, no entanto, a BR-277, entre a capital e as praias paranaenses, no sentido Litoral, o congestionamento chegou a 25 quilômetros, o que deixou a viagem três horas mais longa, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já no sentido Curitiba, a fila era menor, 10 quilômetros, mas mesmo assim com acréscimo de duas horas no percurso. E a situação não deve melhorar tão cedo na BR-277.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) recebeu na quinta (5), e já está analisando os projetos da obra emergencial de contenção dos taludes danificados da BR-277 no Litoral, serviços que têm o objetivo de evitar que novos escorregamentos ocorram e que permitirão a liberação do tráfego na rodovia com segurança e mais brevidade possível. A obra emergencial de contenção deve ter início nesta segunda-feira (09), incluindo a chegada de um guindaste no km 41, ponto onde o tráfego permanecerá em apenas duas faixas.

A previsão é que estes serviços emergenciais sejam concluídos até o dia 25 de fevereiro, permitindo a liberação total das faixas de tráfego da BR-277 nos locais sendo atendidos pelo DER/PR. Estes prazos podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra. A obra de contenção definitiva tem início na sequência, com as pistas já liberadas, devendo ser finalizada até o final de março.

BR-376

Na BR-376, também às 20h40, não havia fila em nenhum dos sentidos, mas durante o dia chegou a registrar fila de 16 quilômetros no sentido Santa Catarina e quatro quilômetros no sentido Curitiba.

Quais os piores horários

De acordo com a PRF, os horários mais críticos e com mais filas nas duas rodovias são às sextas no fim da tarde e início da noite, no sábado pela manhã., aos domingos tanto à tarde quanto à noite e nas segundas pela manhã.



Restrições

No domingo (8), entram em vigor as restrições para carretas, cegonhas e bitrens na BR-277, das 14 às 22 horas no sentido Curitiba.

Já na BR-376, as restrições acontecerão nos dois sentidos, no domingo (8) das 14 horas à meia-noite e na segunda (9) das 6 horas ao meio-dia.



Estrada da Graciosa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) interditou por tempo indeterminado a Estrada da Graciosa na última quarta-feira (4), após um novo deslizamento de terra ocorrido na noite desta terça-feira, 3.

A previsão inicial era que a rodovia fosse liberada nesta quarta-feira, mas diante da previsão de mais chuvas, equipes técnicas do órgão afirmam ser necessária uma nova inspeção no trecho,

A rodovia está totalmente bloqueada entre o km 6 e km 16.