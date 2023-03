(Valquir Aureliano)

A previsão do tempo para Curitiba neste fim de semana começa com sol na maior parte do dia nesta sexta-feira (31). Com isso, as temperaturas ficam elevadas. Mas, a partir de sábado (1), o céu pode ficar encoberto e assim se manter até o domingo (2).



Nesta quinta-feira (30), a Marinha emitiu alerta de ventos fortes no Litoral do Paraná para o sábado, com ventos de até 74 km/h. Até o dia 3 de abril também há risco para ressaca no Litoral, com ondas de até 3,5 metros de altura.



Nesta quinta, houve ocorrência de chuva de granizo no interior do Estado, principalmente na divisa com São Paulo. No Litoral também choveu.