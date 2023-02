Franklin de Freitas/Arquivo BP

Uma massa de ar frio que avança pelo Sul do País, deixou o amanhecer deste sábado (18) com temperaturas baixas entre as regiões oeste, sudoeste e sul do estado. Entre o leste, Campos Gerais e o Norte Pioneiro, há uma maior concentração de nuvens. Entre a RMC e as praias, eram registradas chuvas fracas e isoladas pela manhã.

Neste domingo (19), de maneira geral, diminui um pouco a instabilidade no estado. Contudo, a nebulosidade ainda será mais variável entre porções do norte/nordeste e leste do Paraná, divisa com São Paulo, com alguma chuva prevista nestes setores. No interior, algum evento pontual e rápido, pode ocorrer tarde.

Em Curitiba, será mais um dia com céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. As temperaturas ficam ainda mais baixas, segundo a previsão do Simepar, com mínima de 14°C e máxima de apenas 18°C.

Poucas mudanças até nos primeiros dias da semana que vem. Ainda pode chuviscar na Capital e região e os termômetros não sobem muito.