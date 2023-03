Franklin de Freitas/Arquivo BP

O fim de semana deve ter pancadas de chuva em Curitiba. Ao menos é o que diz o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em sua previsão para este sábado (4) e domingo (5) em Curitiba.

No sábado, a instabilidade fica bastante elevada sobre o Paraná. Além da massa de ar quente e úmida presente sobre o Estado, há atuação de um sistema frontal na altura do Sul do Brasil. Na região da Grande Curitiba, a instabilidade aumenta de forma mais significativa a partir da tarde, com risco para ocorrência de tempestades.

Em Curitiba, o sábado deve ter pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 20ºC (mínima) e 27ºC (máxima). O domingo deve ser semelhante, apenas com a temperatura máxima levemente inferior – deve ser de 26ºC, enquanto a mínima fica nos 20ºC. Nos dois dias, a chance de chover é de 96%.