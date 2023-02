Mario Akira/Arquivo BP

A previsão do tempo não tem muitas mudanças nos próximos dias. O tempo segue com instabilidade elevada na maior parte do Estado, com temperaturas também altas, o que deixa sensação de abafamento, especialmente de tarde.



Em Curitiba, o tempo também deve ser encoberto nesta sexta-feira (24), com chuvas em forma de pancadas e temperatura máxima acima dos 26ºC. A mínima circula na casa dos 18ºC.



No sábado (25), o sol até pode aparecer, segundo a previsão do Simepar, mas no domingo (26) volta a previsão de tempo fechado, com sol entre muitas nuvens. A semana que vem deverá ter clima instável, mas mais ameno.