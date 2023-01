Clima em Curitiba: sem chuva no fim de semana (Crédito: Silvio Rauth Filho)

A previsão do tempo para o fim de semana em Curitiba é de pouco calor e uma certa dose de friozinho. No Litoral, as temperaturas serão moderadas, mas há probabilidade de chuviscos no sábado e no domingo. Os dados são do Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

Em Curitiba, não há previsão de chuva para sábado e para domingo. O sábado deve começar com friozinho de 14 ºC. As temperaturas começam a subir durante a manhã e chegam até 20 ºC ao meio-dia. Depois, à noite, retorna para a casa dos 15 ºC. No domingo, a previsão é bem parecida, com a diferença que pode chegar até 22 ºC durante o dia.

No Litoral, a probabilidade de chuvas é de 95%, mas são apenas ‘chuviscos’. A temperatura fica entre 21 ºC e 25 ºC no sábado. No domingo, entre 20 ºC e 25 ºC domingo.