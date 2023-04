João Frigério

Uma linha de instabilidade se formou sobre o Paraguai, nesta quinta-feira (13), e avançou sobre as regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste do Paraná. Chuva intensa, descargas atmosféricas e rajadas de vento de moderadas a fortes de forma localizada foram registradas. No Centro e Norte Pioneiro do Paraná também havia registro de chuva.



Nos próximos dias, esse sistema avança e deve atingir todo o Estado nesta sexta-feira (14), com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Curitiba, sexta-feira (14) e sábado (15) e amanhã podem ter pancadas de chuva. O domingo (16) fica nublado e volta a chover mais forte na segunda-feira. As temperaturas ficam amenas.