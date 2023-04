A Paróquia São Jorge, no bairro Portão, em Curitiba, comemora a Festa do Padroeiro neste fim de semana. A venda dos pedaços do Bolo de São Jorge começa neste sábado, 22 de abril, na véspera da dia de São Jorge, celebrado no dia 23 de abril, a partir das 15 horas.

Serão ofertados 5 mil pedaços de bolo recheados com 1 mil medalhinhas de São Jorge. A venda segue até as 20h30 deste sábado, e se ainda houver bolo também no domingo, das 8 às 18 horas.

Os organizadores do evento estimam a produção aproximada de 5 mil pedaços de bolo, com duas opções de recheio: doce de leite e abacaxi com creme. O preço do pedaço de bolo é de R$ 7 por fatia.

O dinheiro arrecadado com a venda do bolo é usado para os serviços sociais prestados à comunidade mais carente do bairro.

A programação no domingo inclui missas festivas e uma carreata após a missa das 10 horas, pelas ruas Itacolomi, Comendador Jaques Van Erven, Itatiaia e chegando na Raul Felix, atrás da paróquia, onde haverá a benção dos carros.

Serviço:

Venda do Bolo de São Jorge

Paróquia São Jorge (Rua Itacolomi, 1.840 – Portão)

Dia 22 de abril (sábado), das 15h às 20h30, e dia 23 de abril (domingo), das 8h às 18h, se ainda houver bolo.

Valor: R$ 7 por fatia

Contato: (41) 3308-3075

Facebook e Instagram: @paroquiasaojorgecuritiba