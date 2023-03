(Divulgação)

No mês do aniversário de Curitiba, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece um novo fim de semana de atividades de lazer gratuitas, entre elas os Jogos do Piá e brincadeiras nas regionais, abertos a toda a comunidade, e festival de karatê e competição de aquathlon, para estudantes da rede municipal de ensino e alunos dos centros de esporte da Prefeitura.

No domingo (19/3), o Clube Atlético Bairro Alto recebe o Autismo em Campo, evento de lazer destinado a crianças autistas e seus familiares, e o 33º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo acontece no Parque Náutico.

Atrações do fim de semana

Sábado (18/3)

Em comemoração aos 330 anos de Curitiba, a Smelj vai promover neste sábado mais uma edição dos Jogos do Piá. As tradicionais brincadeiras vão alegrar curitibinhas e suas famílias nas regionais CIC, Bairro Novo, Boa Vista, Matriz, Pinheirinho.

Das 14h às 17h30, haverá brincadeiras e festivais gratuitos na U.S. Sabará (Rua Pedro Andreatta, 3.030 – CIC), na Praça Santos Andrade, no Bosque dos 300 anos (R. Giacomo L. Munich Bassi, 250 – Sítio Cercado), no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97 – Taboão) e na Praça Arthur Morgenstein (na esquina das Ruas Bico e Lacres com Uirapurus – Pinheirinho).

Atividades regionais

Regional Boa Vista

A partir das 8h da manhã o Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri) recebe o Festival de Karatê do Boa Vista. O festival é destinado aos alunos do CEL Avelino Vieira, que convidam a comunidade a conhecer o esporte. A premiação será com medalhas para todos os participantes. A entrada é franca.

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Santa Felicidade

No pátio do restaurante Família Madalosso (Avenida Manoel Ribas, 5.875 – Santa Felicidade), das 11h às 15h, acontece o Lazer no Bairro. As atividades ofertadas envolvem recreação que estimulam a criatividade dos participantes, entre elas cama elástica, jogos gigantes, xadrez, futebol de prego, pernas-de-pau, esqui de grama, minhocão, desenhos para colorir, gangorrinhas e escorregador, badminton, entre outros.

Já o Clube da Gente de Santa Felicidade (Rua Daniel Cesário Pereira, 681 – Santa Felicidade) recebe a primeira etapa Primeira etapa de Circuto Curitibano de Aquathlon, envolvendo os alunos dos seis núcleos regionais da Escolinha de Triathlon Formando Campeões.

A competição será composta pelas modalidades de natação e corrida, divididos em categorias por sexo e faixa etária (8 a 17 anos). As inscrições foram feitas previamente, mas quem quiser assistir as competições a entrada é gratuita.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 13h às 15h, no Parque Olímpico do Cajuru, haverá aulas de BMX do programa EE10 para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br

Das 15h às 16h, o horário é voltado para a experimentação da pista pelas pessoas sem experiência no esporte. É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes da prática. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita inscrição prévia.

Das 10h às 12h e das 16h às 18h a pista é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

O Centro da Juventude Audi/União vai ficar aberto das 8h às 12h com o Cejuv em Ação. Haverá empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre, programa com objetivo de expandir o atendimento aos adultos que passaram pelo curso de natação nos espaços da Prefeitura, aulas de hidroginástica para turmas do programas CuritibaAtiva e Idoso em Movimento e aula de natação infantil para o Programa EE10. Também terá atividades com voluntários, como demonstração de Hapkido.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

O Programa Rua de Lazer da Regional Boqueirão acontece na Rua Maria Marquea de Camargo, 330 – Alto Boqueirão com atividades recreativas e de lazer, promovendo a participação da comunidade.

Regional Tatuquara

Das 8h às 13h, no Centro de Esporte e Lazer Santa Rita (Rua Altino Lemes da Silveira – Moradias Monteiro Lobato – Tatuquara), tem o Circuito Esportivo Santa Rita. Um festival esportivo de vôlei de praia, futebol de areia e futsal destinado à integração das crianças que participam do programa Escola + Esporte = 10 nas unidades da Smelj e entidades parceiras do núcleo regional Tatuquara.

E das 10h às 18h o programa Rua do Lazer chega a Rua Altino Lemes da Silveira – Moradias Monteiro Lobato. Por lá acontecem atividades recreativas e de lazer.

Domingo (19/3)

Lazer no Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em sete pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Passeio Público, Praça Afonso Botelho e também no Parque Yberê, no Campo de Santana.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Passeio Público, em frente ao Coreto Digital. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.

Atividades Regionais

Regional Matriz

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional Boqueirão

Das 7h às 17h o Parque Náutico será palco do 33º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo, prova em comemoração aos 330 anos de Curitiba. Além de contar para o ranking nacional categoria C e contar pontos para o Campeonato Paranaense de estrada a prova tem como objetivo difundir na Comunidade a prática da atividade física e favorecer o intercâmbio esportivo e cultural.

Regional Boa Vista

Das 14h às 17h30 na sede do Clube Atlético Bairro Alto (Rua Joaquim da Costa Ribeiro, s/n – Bairro Alto) acontece o Autismo em Campo. Evento de lazer destinado a crianças autistas e seus familiares, promovendo a integração e inclusão.