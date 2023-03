Lazer no Parques, a diversão será em seis pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e também no Parque Yberê, no Campo de Santana. Foto: Caio Oliveira

No mês do aniversário de Curitiba, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece um novo fim de semana repleto de atividades de esporte e lazer gratuitas, entre elas os Jogos do Piá, brincadeiras nas regionais, além de um passeio ciclístico e a 1ª etapa do Circuito de Corrida de Rua da Prefeitura de Curitiba.

Atrações do fim de semana

Sábado (25/3)

Em comemoração aos 330 anos de Curitiba, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude vai promover neste sábado (25/3) mais uma edição dos Jogos do Piá. As tradicionais brincadeiras vão alegrar os curitibinhas e suas famílias nas regionais Portão, Santa Felicidade, Tatuquara, Cajuru e Boqueirão.

Das 14h às 17h30, haverá brincadeiras e festivais gratuitos na Praça Eufrázio Correia (entre a Avenida Sete de Setembro e Visconde de Guarapuava – Centro), no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97 – Taboão), na Praça Terra Santa (Rua Valdomiro Augusto Teixeira de Freitas, 156 – Tatuquara), na Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Pref. Maurício Fruet, 2150 – Cajuru) e na Praça Menonitas (Rua Paulo Setubal, 3291 – Boqueirão).

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Às 10h15, começará uma caminhada em comemoração ao aniversário de Curitiba, com saída da Praça Oswaldo Cruz e chegada na Praça Eufrásio Correia, onde acontece um evento da Câmara Municipal de Curitiba em homenagem à cidade.

Regional Boa Vista

O programa Lazer Curitiba também vai oferecer muita diversão no Parque Bacacheri (Rua Paulo Nadolny, s/n – Bacacheri). Das 14h às 18h, toda a família vai poder aproveitar atividades que aproximam crianças, adolescentes, adultos e idosos da natureza. Em um ambiente aberto, a comunidade pode desfrutar de jogos gigantes, tênis de mesa, cama elástica, além de festivais esportivos e desafios para toda a família.

Regional Tatuquara

Das 10h às 18h, o programa Rua do Lazer chega à Rua Altino Lemes da Silveira, no Moradias Monteiro Lobato. Por lá acontecem atividades recreativas e de lazer.

Regional Cajuru

Das 8h às 12h e das 13h às 15h, no Parque Olímpico do Cajuru, haverá aulas de BMX do programa EE10 para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br

Das 15h às 16h, o horário é voltado para a experimentação da pista pelas pessoas sem experiência no esporte. É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes da prática. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita inscrição prévia.

Das 10h às 12h e das 16h às 18h, a pista é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

O Centro da Juventude (Cejuv) Audi/União vai ficar aberto das 8h às 12h com o Cejuv em Ação. Haverá empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre, programa com objetivo de expandir o atendimento aos adultos que passaram pelo curso de natação nos espaços da Prefeitura, aulas de hidroginástica para turmas do programas CuritibaAtiva e Idoso em Movimento e aula de natação infantil para o Programa EE10. Também terá atividades com voluntários, como demonstração de Hapkido.

A partir da 8h, o Cejuv Audi/União também será palco do Festival de Triatlon para alunos de escolinhas da modalidade.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

Domingo (26/3)

Lazer no Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em seis pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e também no Parque Yberê, no Campo de Santana.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Passeio Público, em frente ao Coreto Digital. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.

Atividades Regionais

Regional Matriz

Às 9h, será dada a largada para o Passeio Ciclístico Condor de Aniversário de Curitiba. A concentração será na Rua Bento Viana, esquina com Avenida Água Verde, em frente ao Condor Água Verde. Encerramento no estacionamento do Parque Barigui, Avenida Cândido Hartmann.

O tradicional passeio ciclístico em comemoração ao aniversário de Curitiba, que ocorre desde 1987, não tem inscrição prévia e a concentração será a partir das 7h30. Haverá distribuição de camisetas e pulseiras numeradas, que serão usadas para sorteios na chegada, e também entregas de outros brindes no Parque Barigui. O percurso será de aproximadamente 7km, acompanhado por agentes da Superintendência de Trânsito, Guarda Municipal e ambulâncias para emergências médicas.

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional CIC

A partir das 6h, o Bosque do trabalhador (Av. das Industrias, s/n – CIC) recebe a 1ª etapa do Circuito Curitiba de Corridas, promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) da Prefeitura de Curitiba.

A retirada dos kits deve ser feita na no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, que fica Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, 2.335 – Água Verde) nas seguintes datas e horários: quinta-feira (23/3), das 9h às 20h; sexta-feira (24/3) das 9h às 20h; e no sábado (25/3), das 9h às 15h.

As atividades de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.