Franklin de Freitas

Este fim de semana em Curitiba terá um dia de chuva e um dia de sol. Ao menos é o que afirma o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), em sua previsão para este sábado (4) e domingo (5) na Capital paranaense.

No sábado (4), o ambiente atmosférico ainda é de instabilidade. Entre o leste (RMC/litoral), Campos Gerais, norte pioneiro e o noroeste paranaense pode chover a qualquer momento do dia, com possibilidade de chuva forte em alguns pontos. As temperaturas variam entre 19ºC (mínima) e 25ºC (máxima).

A partir deste domingo (5), a chuva dá uma trégua na maioria das regiões do Paraná. Apenas ao longo da área de divisa com São Paulo, principalmente entre o Vale do Ribeira, Campos Gerais e o Norte Pioneiro, é que ainda estão previstas algumas pancadas de chuva. Nas demais regiões do Estado, a tendência é de um dia mais ensolarado e com expressiva amplitude térmica. Em Curitiba, a previsão é de um dia de sol, com temperaturas entre 17ºC (mínima) e 26ºC (máxima).