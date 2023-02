Rodrigo Felix Leal/AEN

Permanece em vigor a restrição de tráfego pesado aos finais de semana de fevereiro na BR-277, na Serra do Mar. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular entre o km 30 (viaduto de Morretes) e o km 60 (antiga praça de pedágio).



A restrição inicia nesta sexta-feira (14h00 às 00h00), no sentido Litoral, e volta a acontecer no domingo (14h00 às 00h00) e segunda-feira (06h00 às 12h00) no sentido inverso, no retorno a Curitiba.

A restrição ocorre durante o período de obras nas encostas que sofreram deslizamento no trecho de Serra do Mar.