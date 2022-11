Bloqueio em estrada no Paraná: retrato de um Brasil em chamas (Crédito: Franklin de Freitas)

A Polícia Militar do Paraná divulgou uma nota na manhã dessa sexta-feira (dia 4) com o resultado das ações para liberar as estradas no Estado. Os bloqueios de rodovias no Paraná, promovidos por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), em protesto contra a vitória do ex-presidente Lula (PT), durararam quatro dias.

“A Polícia Militar do Paraná informa que não há nenhum registro de bloqueio parcial ou total nas rodovias estaduais que cruzam o Paraná na manhã desta sexta-feira (3). Foram registradas, até o momento, 10 manifestações em rodovias, sem interdição do fluxo de veículos e com acompanhamento da PMPR”, informou a PM.

“Ao todo, foram liberados 82 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes e obstrução nas vias. Foram confeccionados 189 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 38 lideranças. Duas pessoas foram encaminhadas para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de obstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial. A Polícia Militar do Paraná emitiu 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias”, divulgou a Polícia Militar do Paraná.

“Vale ressaltar que a PMPR cumpriu integralmente as determinações judiciais, restabelecendo a normalidade nas rodovias que cruzam o nosso estado, sem registros de confrontos com os manifestantes. A PMPR informa que os números são atualizados de hora em hora podendo haver novos pontos de bloqueio entre uma atualização e outra”, destacou o texto divulgado pela PM.