Geada em Curitiba (Crédito: Valquir Aureliano)

O clima segue com mudanças nestes últimos dias da semana. No interior do Paraná, uma frente fria começa a atuar no fim da tarde desta quinta-feira (13), com chuvas e até mesmo temporais a partir do Oeste do Estado.



Em Curitiba, o dia ainda começa com sol e temperaturas agradáveis. Mas, a partir da sexta-feira (14), o tempo pode mudar e chover na Capital. As temperaturas tendem a cair bastante no fim de semana.



A previsão do Simepar também fala na possibilidade das primeiras geadas no Estado entre os dias 24 e 25 de abril. Mas, como é uma previsão de longo prazo, pode mudar nos próximos dias.