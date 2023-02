(Cido Marques/FCC)

Acabou o carnaval, mas a diversão continua nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba. A programação deste final de semana está variada, com atrações grátis como contação de história, exposições de arte, peças de teatro, grupos de RPG. Confira a programação completa aqui.

Neste sábado tem exibição de filme na Cinemateca de Curitiba. O Terceiro Tiro, do mestre do suspense Alfred Hitchcock, será exibido às 16h, como parte da programação do Cineclube do Atalante. No longa, um corpo é achado na floresta próximo de uma pequena cidade americana, mas todos ou querem escondê-lo ou querem se livrar de responsabilidade por ele, mas fica a questão: quem o matou?

Mais tarde, às 18h30, o Teatro da Vila irá exibir o filme A Mulher Rei, estrelado pela premiada atriz Viola Davis como uma grande guerreira do antigo Reino de Daomé, na África. No domingo (26), o filme do cineteatro Dragon Ball Super: Super-Herói, às 15h.

Programação cultural do fim de semana

LITERATURA

Dia 26 (domingo) – 9h às 14h

Exposição Poética: O Jardim da Felicidade

Local: Feira do Poeta (Largo da Ordem, R. Coronel Enéas, 30 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Contação de histórias – MPB para bebês

Local: Casa da Leitura Walmor Marcellino (Vila Tecnológica – Bairro Novo B – Rua Lupionópolis, s/nº – Casa 12 – Sítio Cercado)

Classificação: Até 5 anos

Grátis

TEATRO

Dia 26 ( domingo) – 20h

Espetáculo Morro Brasil

Local: Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge (Rua Presidente

Carlos Cavalcanti, 1222 – São Francisco)

Classificação: 16 anos

Grátis (retirado na bilheteria do teatro 1h antes da sessão)

CINEMA

Dia 25 (sábado) – 16h

O Terceiro Tiro – Cineclube do Atalante

(The Trouble With Harry, EUA, 1955, suspense/comédia, 99 min)

Direção: Alfred Hitchcock.

Local: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dia 25 (sábado) – 18h30

A Mulher Rei

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dia 26 (domingo) – 15h

Dragon Ball Super – Super Herói

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 12 anos

Grátis

ILUSTRAÇÃO E CULTURA GEEK

Dia 25 (sábado) – 14h

Dia Nacional do RPG com Runeiros RPG

Local: Gibiteca de Curitiba (Solar do Barão, R. Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro)

Classificação: Livre

Grátis

PATRIMÔNIO CULTURAL

Dia 25 (sábado) – 15h às 16h

Visitas guiadas no Memorial Paranista

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis