(José Cruz/ABr)

No período de 16 a 18 de janeiro, a ANP realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em dez unidades da Federação, em todas as regiões do país. No Paraná a fiscalização passou por 11 agentes econômicos, entre postos e distribuidoras de combustíveis e revendas e distribuidoras de GLP.



Os fiscais da ANP passaram pelas cidades de Araucária, Fazenda Rio Grande, Jandaia do Sul, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon e Nova Esperança.



No interior, uma distribuidora de GLP foi autuada por duas irregularidades encontradas.