Reprodução

Um homem foi preso no último sábado (15), no Jardim Social, em Curitiba, depois de denúncia de maus-tratos a animais. Ele foi gravado batendo em uma cachorra com uma barra de ferro. A denúncia chegou até a equipe do deputado federal Matheus Laiola, que acionou a Delegacia do Meio Ambiente.

