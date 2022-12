Reprodução/PRF

O fluxo nas rodovias que cortam o Paraná é grande nesta terça-feira (27), especialmente naquelas que levam ao Litoral do Paraná e Santa Catarina. Segundo atualização do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) via Twitter, o começo da tarde tinha fila de 21 km na BR-277, sentido Litoral, com final da fila no km 61.

Na BR-376, de Curitiba até a divisa com Santa Catarina, o tráfego também segue intenso.

A última semana do ano deve ser de muito movimento nas rodovias que cortam o Paraná e, em especial, nas rodovias que levam aos litorais do Paraná e Santa Catarina, as BRs 277 e 376. O cenário nestas duas rodovias — que sofrem com restrições por causa de deslizamentos de terra em novembro e dezembro — é lentidão em alguns trechos.

Pela manhã o tempo de viagem de Curitiba a Paranaguá, no Litoral do Estado, pela BR-277 era estimado em 2h01 pelo aplicativo Waze. No sentido contrário a viagem estava estimada em 1h24, às 8 horas da manhã. Já na BR-376, também pela manhã, a fila era de 23 quilômetros sentido Guaratuba, do km 645 ao km 688.