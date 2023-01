Após dois anos de pausa, o Carnaval retorna e deve movimentar milhões de foliões pelos destinos brasileiros. Isso porque, segundo levantamento do Ministério do Turismo, só o setor aéreo deve ofertar pelo menos 1.200 voos extras durante o período no País.



Já o setor rodoviário deve ampliar em 25% a oferta de ônibus para atender a demanda dos foliões no Carnaval 2023. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), a pedido do Ministério do Turismo.



O índice faz comparação com o ano de 2020, último com movimentação expressiva para o período.