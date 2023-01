(PMPR)

Uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Civil do Paraná resultou na prisão de um homem considerado foragido da justiça pelo crime de estupro. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (11), em Matinhos, no Litoral.

