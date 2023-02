Com denúncias registradas no 181, forças de segurança apreendem mais de 3 toneladas de maconha em janeiro

As polícias Civil e Militar do Paraná tem alcançado resultados cada vez mais expressivos no combate ao tráfico de drogas. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (Sesp-PR), ao longo dos últimos cinco anos, entre janeiro de 2018 e setembro de 2022 (último mês com dados disponíveis), as forças de segurança conseguiram apreender 1.046 toneladas de maconha, crack e cocaína.



Por dia, isso dá uma média de 604 quilos de drogas retiradas de circulação, sendo que o volume mais expressivo de apreensões diz respeito à maconha (com 1.019,5 toneladas apreendidas no período analisado). Na sequência vem a cocaína, com 20,84 toneladas, e o crack, com 6,12 toneladas.



Além desses três entorpecentes, entretanto, as polícias também registraram uma quantidade importante de apreensões de LSD e ecstasy. O volume apreendido dessas drogas, entretanto, não é medido em quilogramas ou toneladas, e sim em pontos e comprimidos, respectivamente.



No caso do ecstasy, por exemplo, as forças de segurança flagraram 295.281 comprimidos entre 2018 e 2022. O maior volume foi registrado em 2019, com 93.061 unidades. Já com relação ao ecstasy, 45.095 pontos da droga foram apreendidos pelas autoridades, sendo que apenas em 2020 foram flagrados 45.095 pontos do entorpecente.

Média diária de apreensões bate

recorde em 2023

Considerando-se os dados dos anos cheios (janeiro a dezembro), temos que o ano de 2020 foi o que registrou o maior volume de drogas apreendidas, com 289 toneladas. O número é quase três vezes superior ao total de apreensões em 2018 (103,5 toneladas) e mais que o dobro registrado em 2019 (143,7 toneladas). Já em 2021, houve queda de 5,8% nas apreensões, que totalizaran 272 toneladas.

Já no ano passado, a expectativa é que o volume de droga apreendida supere o recorde de 2020. É que entre janeiro e setembro de 2022 as autoridades policiais tiraram de circulação um total de 238 toneladas de entorpecentes. Por dia, isso dá uma média de 872 quilos de droga apreendidas, enquanto em 2020 a média diária foi de 790 quilos – uma diferença de 10,4% entre as duas médias. Além disso, em 2020, até setembro, as forças de segurança haviam apreendido 208 toneladas, 12,4% a menos que em 2022.

Denúncias anônimas levam ao confisco de 3 toneladas de maconha

Denúncias anônimas são uma forma de auxílio da população para a atuação repressiva e estratégica das forças de segurança contra o tráfico de drogas e outros crimes. Prova disso é que só no último mês (janeiro de 2023) essas queixas anônimas possibilitaram a apreensão de 3,1 toneladas de maconha, além de outras drogas. A quantidade apreendida através das denúncias, inclusive, já supera as 2,2 toneladas da droga confiscadas ao longo de 2022 e também é bem superior a janeiro do ano passado, com 20 quilos.



No Paraná, os cidadãos podem colaborar através do telefone 181 da Secretaria estadual da Segurança Pública (Sesp) ou pelo site do Disque-Denúncia (www.181.pr.gov.br). O contato é gratuito e tanto pelo telefone quanto pela internet é garantido o sigilo e o anonimato.



No primeiro mês do ano, inclusive, o tráfico de drogas foi o crime mais registrado em denúncias pelo canal, com 1.722 registros.



Também foram 826 registros de maus-tratos a animais domésticos e 470 por comércio ilegal ou tráfico de armas de fogo ou munições. Além disso, foram 413 denúncias por crime ambiental e 167 por uso de drogas.



As informações repassadas pelos cidadãos auxiliam diretamente nos procedimentos policiais e possibilitam tirar das ruas pessoas suspeitas, armas de fogo, munições e entorpecentes. Somente em janeiro, além das toneladas de maconha, as denúncias levaram à prisão de 154 suspeitos e à apreensão de 11 armas de fogo.

Quantidade de drogas apreendidas no Paraná, de janeiro de 2018 a setembro de 2022

Maconha (kg)

2022: 230.414

2021: 267.557

2020: 283.594

2019: 137.134

2018: 100.766

Total: 1.019.465



Cocaína (kg)

2022: 6.593

2021: 3.376

2020: 4.226

2019: 5.037

2018: 1.613

Total: 20.844



Crack (kg)

2022: 966

2021: 1.392

2020: 1.157

2019: 1.512

2018: 1.092

Total: 6.120



Ecstasy (comprimidos)

2022: 34.545

2021: 71.573

2020: 43.449

2019: 93.061

2018: 52.653

Total: 295.281



LSD (pontos)

2022: 32.349

2021: 24.583

2020: 45.095

2019: 35.948

2018: 14.539

Total: 152.514