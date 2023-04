Foto: Divulgação/ PRF

Em duas ações diferentes, realizadas em Iguaraçu e Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, forças policiais do Paraná conseguiram apreender mais de três toneladas de maconha.

A primeira situação foi uma operação realizada conjuntamente por Denarc (Polícia Civil), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PRE (Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar), na qual um veículo bitrem foi interceptado enquanto transportava 2.740 quilos da droga em um dos semi reboques. O motorista afirmou ter como destino o estado de Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Maringá, onde irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Já na madrugada de sexta-feira (7), em Santo Antônio da Platina, diversas equipes da PRF e da PM perseguiram ocupantes de um Volkswagen T-CROSS, que desobedeceram a ordem de parada na BR-153. Após uma busca incansável, que durou a madrugada toda, o veículo foi encontrado em Ourinhos (SP), com 478 kg de maconha em seu interior. Os ocupantes fugiram e estão sendo procurados

