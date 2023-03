Franklin de Freitas

Foi definida a lista dos trabalhos finalistas do 8º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo. São 15 selecionados entre 179 materiais concorrentes nesta edição, nas cinco categorias (Jornalismo Impresso, Reportagem de TV, Reportagem de Rádio, Fotojornalismo e Internet). Entre eles, está o jornalista e fotógrafo do Bem Paraná, Franklin de Freitas, na categoria Fotografia. Ele concorre com a foto da reportagem “Filhos do Fogo – Termômetro da economia e base da indústria, fundições voltam a crescer no Paraná”.

Confira a lista de concorrentes

Também serão concedidas outras seis premiações para jornalistas que se destacaram com a maior nota em cada uma das regiões do estado (Norte, Noroeste, Curitiba e RM, Campos Gerais e Centro, Oeste e Sudoeste). Esta lista será conhecida no dia 4 de abril, data prevista para a cerimônia festiva, em Curitiba.

A categoria mais concorrida este ano foi internet, com 61 trabalhos no páreo. Entre as regiões do estado, a Região Metropolitana de Curitiba teve a maior parte dos concorrentes, porém, esta também foi a edição com maior participação de profissionais do interior do estado.

A solenidade de premiação deste ano está prevista para dia 4 de abril, em Curitiba. Na ocasião, serão conhecidos primeiro, segundo e terceiro colocados de cada categoria e o vencedor do Prêmio Especial Heitor Stockler de França – trabalho que obtiver a melhor nota entre todos os finalistas. Também serão premiados na cerimônia os jornalistas eleitos como destaques regionais. O evento presencial ocorrerá no Campus da Indústria, em Curitiba.