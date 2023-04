Foto: Josianne Ritz



O jornal Bem Paraná foi um dos premiados na noite desta terça-feira (4 de abril) no 8º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo. O repórter fotográfico Franklin de Freitas ficou em primeiro lugar na categoria Fotojornalismo com uma imagem feita para a reportagem “Filhos do Fogo – Termômetro da economia e base da indústria, fundições voltam a crescer no Paraná“.

Em seu discurso após ser laureado, Franklin destacou que a vitória não foi só dele, mas do jornalismo. “Para nós que trabalhamos aí dia a dia nessa recente pandemia, lembrando todos os amigos e familiares que não estão aqui com a gente. É o reconhecimento de um trabalho que não é fácil”, disse o premiado jornalista.

A fotografia vencedora do prêmio – que pode ser vista logo abaixo – foi feita em outubro do ano passado e publicada no impresso do Bem Paraná do dia 18 de outubro. A matéria é assinada pelo repórter Rodolfo Luis Kowalski, que conduziu a entrevista e escreveu o texto, mas o próprio Franklin foi quem teve a ideia de pautar a reportagem.