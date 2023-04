(Reprodução cartaz de divulgação Casa Portfólio)

O fotógrafo Orlando Azevedo fará o lançamento de seu novo trabalho “Cósmica” na Casa Portfólio, centro cultural e gastronômico localizado no Ahú, em Curitiba.

O fotógrafo Orlando Azevedo, conhecido por sua produção autoral e documental, irá fazer a palestra gratuita no dia 27 de abril na Casa Portfólio, em Curitiba, intitulada “Do Caos ao Cosmos”. O evento apresenta o seu último livro, “Cósmica”.

As fotografias foram produzidas pelo artista ao longo de diversas décadas e têm como inspiração eventos de sua infância.

No prefácio do livro, Azevedo rememora como acompanhava o seu pai, que era geólogo e pedologista da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). A proposta é uma revisão e o ‘reolhar e interpretar o universo da existência com Orlando Azevedo’

Palestra: 27/04 (terça-feira), às 19h30.

Endereço: Rua Alberto Folloni, 634, Ahú.