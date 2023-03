Exposição de kombis em Curitiba (Crédito: Emerson Nogueira)



Para comemorar o Dia Mundial da Kombi e arrecadar alimentos para o Fundo Social, o Gigante Atacadista da Juscelino Kubitschek, em Curitiba, recebe neste domingo (dia 12), das 9h às 15h, uma exposição de cerca de 100 kombis dos anos de 1950 a 2014. O evento é uma realização do Grupo Kombrothers de Curitiba e conta com o apoio do Instituto Joanir Zonta.













































A exposição é destinada para grupos de kombi, colecionadores, famílias e apaixonados pelo veículo. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será revertido para a instituição Daqui Só Se Leva Amor.

A história da Kombi teve início no dia 8 de março de 1950, quando sua primeira unidade saiu da linha de produção na Alemanha. Desde então, o veículo se transformou um clássico automotivo e reconhecido no mundo todo.

EXPOSIÇÃO DE KOMBIS

Data: 12/03/23

Horário: 09h às 15h

Local: Estacionamento do Gigante Atacadista JK – Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira – Ld, 2297 – Cidade Industrial de Curitiba.

Entrada: 1 kg de alimento não perecível