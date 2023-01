Imagem ilustrativa (Daniel Castellano/SMCS)

Foz do Iguaçu será novamente um dos principais palcos mundiais para a celebração do Ano Novo Chinês. No dia 5 de fevereiro a Praça da Paz receberá a festa de encerramento do período, conhecido como Festival da Lanterna. O espaço será decorado com a temática e terá programações culturais, além de contar com a presença do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao.

Nesta sexta-feira (13), o prefeito Chico Brasileiro e a comissão organizadora da Prefeitura se reuniram com o ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China no Brasil para assuntos culturais, Shu Jianping, o diretor presidente do Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina), Thomas Law e a diretora administrativa-financeira do instituto, Ana Kaline Law.

Entre as programações já alinhadas para o evento, está a apresentação de uma banda vinda da China, a Ibrachina Musical Project, liderada pela vocalista brasileira Rhaissa Bittar. O grupo musical é fruto de um projeto que adapta canções em mandarim para ritmos brasileiros, como a bossa nova.

Haverá ainda sorteio de brindes e outras atrações para a troca de culturas entre as nações. A Roda Gigante Yup Star e o Kattamaram receberão iluminação vermelha, em referência às cores da celebração.

Irmandade com Foz do Iguaçu

Para o prefeito Chico Brasileiro, a mistura entre as culturas será grande atrativo da celebração no município. “Já estamos realizando a quarta edição dessa festa tão importante para a nação chinesa, um povo que escolheu Foz do Iguaçu para viver, trabalhar e criar raízes tão firmes. Ser o palco de um evento tão grande nos enche de orgulho e mostra ao mundo toda a nossa imagem acolhedora”, disse.

Brasileiro destacou também o papel da Ibrachina na proposição de atrações e divulgação nacional e internacional do evento. “Uma parceria que se tornará frequente e importante para ambos os lados”, complementou.

Segundo o ministro Shu Jianping, Foz do Iguaçu é uma das cidades brasileiras mais procuradas e admiradas pela população chinesa. Ainda de acordo com ele, a vinda do embaixador a Foz será a primeira visita oficial do diplomata fora de Brasília,

“Poucas cidades do Brasil são tão conhecidas quanto Foz do Iguaçu em todas as regiões da China. As Cataratas do Iguaçu são o cartão-postal, mas toda essa receptividade, população que já mora aqui e estrutura do município ajudam a torná-la tão especial”, garantiu o ministro.

A organização do evento em Foz do Iguaçu conta com a participação da Fundação Cultural, Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos e Diretoria de Assuntos Internacionais.

Relações com a China

O diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, também apresentou aos visitantes o histórico das boas relações entre Foz do Iguaçu e cidades chinesas. Desde 2017 o trabalho de aproximação foi ampliado e contou com diversas ações.

Entre as iniciativas estava a doação de máscaras cirúrgicas ao município durante a pandemia da Covid-19, além de eventos culturais como outras edições do Ano Novo Chinês, seminários educacionais e visitas oficiais.destacando o papel central de Foz no cenário nacional.