Reprodução Cartaz

A fome bate à nossa porta. É cada vez maior o número de pessoas pedindo esmolas nas ruas e nas casas, perambulando pelas cidades sem condições de dignidade. Em Curitiba não é diferente. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza é crescente na cidade e ficou ainda mais evidente com a crise econômica acirrada na pandemia.

A situação do flagelo da fome é tão gritante no Brasil que a CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – escolheu o tema como o principal mote da Campanha da Fraternidade deste ano, a ser lançada no início da Quaresma.

Para o coordenador do Movimento SOS Vila Torres, o missionário redentorista Joaquim Parron, a escolha do tema é uma forma de chamar a atenção da sociedade e despertar o sentimento de solidariedade. Por isso, o Movimento deve intensificar as ações de arrecadação de alimentos. “Há muitas pessoas passando necessidades e nós precisamos nos mobilizar. Não podemos aceitar as desigualdades sociais gritantes do nosso país. Isso é responsabilidade de todos nós”, diz o religioso.

Parron lembra que, enquanto muitos passam fome, o Brasil segue sendo considerado o “celeiro do mundo”, pronto para ultrapassar mais recordes nas safras deste ano. “Isso é uma contradição. É paradoxal falar em fome num país que bate recordes em produção de alimentos e exportações de diversos tipos de grãos”, afirma.

O Movimento SOS Vila Torres, criado durante a pandemia para atender aos mais necessitados, atua hoje em sete vilas pobres de Curitiba, nas regiões do Tatuquara, Campo do Santana e Caximba Todos os meses, são distribuídas 2 mil cestas básicas para a população necessitada. Mas as doações vêm diminuindo e por isso os líderes do Movimento apelam para a solidariedade. “A situação está difícil para todos. Empresas que antes doavam até 15 cestas por mês, hoje têm doado apenas cinco. Pessoas que conseguiam fazer grandes doações agora fazem entregas pontuais. Precisamos que todos abram seus corações para ajudar nossos semelhantes”, destaca o padre.

Números alarmantes

Pesquisas divulgadas nos últimos meses apontam que 33 milhões de brasileiros estão passando necessidades básicas. “Regredimos muito nas políticas sociais e voltamos a patamares dos anos 1990”, compara Parron. “É impossível não perceber o grito de muitos irmãos e irmãs, que, enquanto nós refletimos aqui, eles não sabem se vão ter alimento hoje. A fome vai além dos números e estatísticas: ela tem nome, tem rosto e tem história pessoal”, fala, comovido.

Para doar

Quem puder fazer doações para o SOS Vila Torres pode procurar a Capela Nossa Senhora Aparecida, na Rua Guabirotuba, 700 (Vila Torres) ou falar diretamente com o Padre Parron, no celular/Whatsapp 41 9 9963-2350.