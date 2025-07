Divulgação

As freiras do beatbox, as irmãs Marizele Cassiano, 44, e Irmã Marisa de Paula, 41, da Congregação das Irmãs da Copiosa, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, viraram sucesso internacional e lançaram um videoclipe.

Elas viraram destaque em reportagem do The New York Times. Na entrevista, Irmã Marizele atribuiu o sucesso a uma combinação divina e tecnológica: “Por que algo tão simples e espontâneo assumiu uma escala tão grande? Porque o Espírito Santo quer tocar o coração das pessoas. Mas além do Espírito Santo, há também o algoritmo.”

Leia mais

Freiras do beatbox: espiritualidade e arte urbana

A Congregação Copiosa Redenção lançou na sexta-feira (27) o videoclipe da música “Vocação”, uma produção que une espiritualidade, arte urbana e testemunho de fé. Gravado na Casa Geral da congregação, em Ponta Grossa, o clipe conta com a participação de religiosas, religiosos, leigos consagrados e artistas do beatbox, celebrando de forma criativa o chamado de Deus à missão.

A música é fruto da parceria entre a irmã Marizele e o DJ Baruc, após o vídeo viral que encantou o país, no qual as irmãs Marisa e Marizele aparecem cantando e dançando beatbox com espontaneidade e alegria. A repercussão do vídeo motivou a Congregação a transformar aquela cena em um conteúdo mais elaborado, com letra, arranjo e roteiro voltados à proposta vocacional.

Irmã Daniely Duarte Santos coordenou o videoclipe

A direção e o roteiro do clipe são assinados pela irmã Daniely Duarte Santos, que também coordenou a produção. Segundo ela, o vídeo foi pensado para contar uma história vocacional inspirada na passagem bíblica: “A Messe é grande, mas os operários são poucos” (Lc 10,2). “Foi a ideia de realmente contar uma história. Comecei com o versículo bíblico: “a Messe é grande, mas os operários são poucos”. E aí começa na capela, com a irmã Marizele e Jesus Eucarístico. Aos poucos, outras pessoas vão entrando na capela, na adoração. Depois, o clipe passa a mostrar essa mesma narrativa: começa com as duas sozinhas, como um holofote na vocação, e vai agregando pessoas — primeiros as irmãs, depois os irmãos, formandas, leigos consagrados, e por fim, leigos em geral”, explica a religiosa.

O clipe termina com uma cena simbólica da cidade, representando o mundo: “É como se disséssemos que as portas do convento estão abertas para o mundo. Há ainda um jovem fazendo beatbox junto com a irmã, mostrando que nossa missão também caminha junto com a cultura urbana e os jovens”, completa irmã Daniely.

A estreia do videoclipe será no canal oficial da Copiosa Redenção no YouTube, além das redes sociais da congregação. A iniciativa faz parte do esforço da Copiosa para comunicar a fé e a vocação por meio das linguagens contemporâneas e digitais.

Veja videoclipe das Freiras do Beatbox da Copiosa Redenção