(Franklin de Freitas)

O domingo, 26 de março, deve ser de tempo abafado e chuva em Curitiba. A previsão é de que o dia amanheça com 20ºC. No entanto, a máxima não passa dos 26ºC, por conta do avanço de uma frente fria, que deve provocar chuvas em todo o estado.

Há previsão de chuvas com descargas atmosféricas e rajadas de vento moderadas a fortes em todos os setores paranaenses. Antes da chegada das áreas chuvosas o tempo fica abafado, o que contribui para ocorrência de temporais.

Na tarde deste sábado, 25 de março, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para o perigo de chuvas de forte a moderada entre 20 e 50 milímetros (mm) e de ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

A frente fria começou a avançar pelo Paraná já na noite deste sábado o que aumenta a instabilidade desde o extremo oeste, fronteira com o Paraguai até o Litoral, por isso, eventos de chuva isoladas, mas com trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes serão registrados.